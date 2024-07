TikTok : une nouvelle fonction bien pratique en approche !

TikTok Sound Search

Trouver des chansons, mais également des vidéos

et irritant au possible

Le succès de certaines vidéos TikTok est parfois autant dû au contenu qu'à la bande sonore entêtante qui l'accompagne.. Pour cela, il sera possible d'utiliser le microphone de l'appareil afin d'identifier un titre, comme ce que propose Apple avec Shazam, mais également de chanter vous même les paroles, ou même de simplement fredonner l'air, à l'image de ce que propose Google depuis quelques années via son assistant virtuel.Comme le média TikTok met en avant les vidéos,(qui a dans un premier temps été conçu pour identifier les chansons selon ByteDance). Les vidéos TikTok fonctionnant particulièrement bien avec les mèmes, il sera alors possible de retrouver les dernières créations en vogue en fredonnant ce petit air connu (mais vous aurez alors certainement un nombre incroyable de résultats, comme avec le célèbre Oh No Oh No Oh No No No qui a été usé jusqu'à la corde sur la plateforme).Ne cherchez toutefois pas l'outil Search Sound dans l'interface de TikTok,. ByteDance ne donne pas de détails sur les régions du monde qui ont été privilégiées, ou encore de lien pour s'inscrire à une éventuelle bêta publique.