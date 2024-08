TikTok Lite ne va plus rémunérer le temps d'écran !

On ne paie pas pour du temps d'écran !

Comment activer temps d’écran

Activer Temps d’écran



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

un temps additionnel

Temps d’écran sous iOS 17

D’après le commissaire européen au marché intérieur,. Pour rappel, cette dernière permet de récompenser les utilisateurs en fonction du temps passé devant les écrans. Or ce principe est totalement contraire à la politique globale du moment qui consiste à trouver tous les moyens pour le restreindre, notamment chez les plus jeunes -la cible favorite de TikTok.Globalement, c'est une version simplifiée de sa grande sœur, qui promet une vitesse de téléchargement plus rapide et des coûts de données moins élevés. Ce principe a déjà été développé pas plusieurs plateforme -comme Facebook par exemple-, et ce, avec plus ou moins de succès.. En effet, les utilisateurs peuvent gagner de l’argent en l’utilisant. D'après le barème applicable, se connecter chaque jour permet de récolter des pièces virtuelles (entre 200 et 600). Mais d'autres actions sur la plateformes rapportent aussi : par exemple, liker trois vidéos permet de recevoir 150 pièces virtuelles ! Ou encore le temps passé simplement à visionner des vidéos (1 500 pièces virtuelles pour 10 minutes)., et ce, pour une valeur maximale de 500 euros. Pour le moment, il n'y a que cette enseigne mais d'autres pourraient suivre prochainement. Enfin, les pièces virtuelles peuvent aussi être utilisées pour envoyer des cadeaux virtuels à ses créateurs préférés !Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet deUne fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).Pour l’appareil d’un enfant, outre le rapport, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourrasur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.Notons qu’il est possible de donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.