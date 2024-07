iPhone, Mac, iPad ! Quels nouveaux produits se cachent dans les bêtas ?

Image générée par une IA

Le plein de produits !

iPhone17,1

iPhone18,1

Mac16,3

Mac17

Mac15,3

iPad17

iPad16

. Comme il est désormais de coutume, certains se sont fait une petite réputation à les fouiller pour trouver des informations cachées sur les fonctions à venir ou les prochains produits.L'utilisateur Aaron sur X a révélé. Cela n'est guère surprenant en soi, puisque l'entreprise travaille également sur les prochains iPhone, iPad et Mac avec ces versions bêtas.Chaque modèle de la gamme iPhone 16 est connu au sein d'Apple par un petit code. Et l'on peut découvrir plusieurs références à unet unqui pourraient bien êtreDans la foulée, il a également trouvé des extraits de code évoquant des modèles inédits de Mac et d'iPad (pour le moment, il n'y a évidemment aucune date). Pour le Mac, le code révèle huit modèles, dont six ayant des SKU commeou. Précisons que le MacBook Pro 14 pouces M3 est connu en interne sous le nom de. Aussi, par raisonnement et extrapolation, il est probable que les nouveaux Mac soient dotés un processeur M4 ou M5.De même,Ces deux derniers seraient respectivement l'iPad de 11e génération (supposé avoir une puce A16), en versions Wi-Fi et cellulaire. Les identifiants iPad16,1 et iPad16,2 pourraient bien être l'iPad mini de septième génération (avec une A17), en version WI-Fi et cellulaire. Les quatre derniers -allant de l'iPad17,1 à l'iPad17,4- seraient donc les codes pour les iPad Pro M5 (en 11 et 13 pouces, en WiFi / en cellulaire).