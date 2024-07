Friend : un ami IA qui vous veut du bien (mais qui fait surtout flipper)

Voici Friend : un nouvel accessoire boosté à l'IA

secte flippante

ne plus jamais se sentir seul

Ne plus jamais être seul

Parfait pour un gourou !

Friend ?

Friend entend suivre sa propre voie en proposant. Une vidéo de lancement pour le moins étrange (il y a un petit côté, mais cela n'engage que moi) présente les possibilités offertes par Friend, que son concepteur, Avi Schiffman, dépeint comme étant un objet permettant de(encore faut-il en avoir envie)Le Friend est un accessoire qui se connecte en Bluetooth et qui est uniquement compatible avec les iPhone (pas d'ami pour la vie si vous êtes sur Android). Le collier boosté à l'intelligence artificielle semble capable d'analyser votre environnement (la firme ne donne pas de fiche technique et reste très évasive sur les entrailles de la bête) et dispose d'un microphone. Il sera alors possible de lui laisserAu sein de la vidéo, on peut voir le Friend(avec une réaction lorsqu'une goutte de sauce tombe sur l'appareil), ou encore un moment plutôt embarrassant nous montrant, excepté son Friend qui la suit partout et partage sa vie (cela semble être le message)., notamment lorsque l'on prend en compte que l'appareil ne dispose pas d'une caméra, et qu'il est pourtant très bien renseigné sur ce qu'il se passe autour de son porteur. Même en admettant qu'un simple microphone et des algorithmes puissent faire des merveilles,, et de voir là un discours marketing certainement totalement déconnecté de la réalité.Si vivre avec un Friend autour du cou ne vous fait pas peur,, avec de premières livraisons prévues pour janvier 2025.