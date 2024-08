Serait-ce les nouveaux coloris de l'iPhone 16 Pro ?

De nouveaux coloris pour l'iPhone 16 Pro

un peu plus grand

iPhone 16 : 6,1 pouces

6,1 pouces iPhone 16 Plus : 6,7 pouces

6,7 pouces iPhone 16 Pro : 6,3 pouces

6,3 pouces iPhone 16 Pro Max : 6,9 pouces

Une nouvelle finition pour l'iPhone 16 Pro

yeux1122

Desert Titanium

Titanium Gray

Sur Weibo évoque. Mais le leaker chinois précise que ce modèle serait égalementet un peu plus large, ce qui corroborerait d’autres rumeurs sur la taille des modèles Pro.Dernièrement, de nombreux analystes, journalistes ou leakers -tels Ming-Chi Kuo, Ross Young ou encore Sonny Dickson- se sont montrés formels : la course aux smartphones immenses n'est toujours pas terminée et les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient prendre tous deux 0,2 pouces en diagonale d'écran , tandis que la gamme standard ne bougerait pas. Cela nous donnerait donc les dimensions suivantes :Après le cliché de l'iPhone 16, c'est au tour de l'iPhone 16 Pro d'avoir les honneurs d'une petite photo. On part de l’autre côté du globe avec. On peut découvrir trois variations de l’iPhone 16 Pro dans des robes blanche, noire et naturelle. À noter queA défaut de changement de design, les modèles Pro devraient bénéficier d'un petitau niveau de leur châssis, avec une finition légèrement différente. D'après le leakerLes iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.Un troisième leakersur X (ex-Twitter)- évoquait une nouvelle couleur : l'actuel Titane Bleu céderait sa place au profit d'un. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).Deux autres teintes pour les modèles d'iPhone 16 Pro ont également été évoquées, prenant les noms deet. Mais cela pourrait être une évolution du titane rose ou encore le titane naturel version 2024.