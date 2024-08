Un iPhone Air dans les tuyaux ?

Comme un air d'iPhone

obscurcir la gamme

Quid de l'iPhone Slim ?

Le point sur l'iPhone 17

Au mois d'août, pas un jour ne s'écoule sans une petite rumeur, plus ou moins fondée.. Cette spéculation surfe sans doute sur la vague d'un possible iPhone Slim.Ce modèle Air pourrait reprendre les codes du MacBook Air et devenir un iPhone ultra léger et ultra fin. Contrairement à l'iPhone Slim qui est pressenti pour être un ultra haut de gamme, l'iPhone Air viendrait. Il pourrait arriver en 2025 avec la gamme iPhone 17, avec un processeur A19 et un prix un peu lourd de 1 299 dollars (soit bien 400 dollars de trop pour être vraiment crédible).Rappelons que depuis quelques temps, Jon Prosser enregistre peu de succès du côté des prévisions et autres fuites... Et rien n'empêcherait Apple de l'étendre...On notait l'arrivée d'un iPhone 17 Slim , qui pourrait conduire à la fin de l’iPhone Plus (qui lui-même a enterré l’iPhone mini). En revanche,(et le plus cher des iPhone jamais conçu ?), avec une dalle OLED de 6,65 pouces (soit un smartphone moins grand que l'iPhone 17 Pro Max avec son écran de 6,86 pouces) et un. L'iPhone 17 Slim serait alors l'équivalent de l'Apple Watch Ultra (il serait alors logique de se pencher sur une harmonisation des noms, histoire de ne pas perdre les utilisateurs en route dans les méandres des nomenclatures).D'après Jeff Pu (de Haitong International Securities), les modèles de 2025 devraient bénéficier d'unEn termes de performances et de spécifications,. Actuellement, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de 6 Go de RAM, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de 8 Go de RAM. Cette année, Apple devrait proposer 8 Go sur toute la gamme, avant une nouvelle différenciation l'an prochain.Sur ce point, Jeff Pu rejoind Ming-Chi Kuo : il s'agirait d'une mise à niveau notable par rapport aux caméras frontales actuelles de 12 mégapixels utilisées par Apple.Enfin,. La rumeur veut qu’elle s’éloigne de l’iPhone 17 pour voguer vers l’iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max de 2026, d’après Ross Young de Display Supply Consultants.. Ce dernier aurait un nouveau traitement anti-reflets, plus résistants aux rayures.Selon des sources provenant des chaînes d'approvisionnement, Apple pourrait disposer d'un nouveau verre en 2025, probablement fabriqué par. Celui-ci équipe déjà les iPhone actuels avec le, offrant une surface encore plus résistante aux micro-rayures, et un traitement anti-reflet plus performant.