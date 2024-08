Recherche sur iPhone : l'accord Apple et Google jugé anticoncurrentiel

Une décision exceptionnelle !

Les accords de distribution signés par Google préemptent une part importante du marché des moteurs de recherche et empêchent ses rivaux d'opportunités pour venir le concurrencer

après avoir étudié attentivement les témoignages et les preuves, la cour est arrivée à cette conclusion : Google est un monopole et il a agi de manière à maintenir ce monopole

Et la suite ?

Hier soir,. Selon le juge Amit Mehta, Google a bloqué ses rivaux, dans le segment des smartphones, et ce, de manière déloyale. Ce faisant, il a ainsi décroché et occupé -irrégulièrement- la première place en tant que moteur de recherche.. D'après l'AFP,Pour rappel,Bien que l'accord a été renégocié à plusieurs reprises, les deux firmes ont tout fait pour garder confidentiels les termes de ce partenariat, même s’il était évident que cela se montait à plusieurs milliards.Pour Google, cela permet de lui garantir l'accès à environ 70 % des demandes effectuées sur iPhone. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur les revenus publicitaires de Google. Précisons que ces derniers sont évaluées à 207 milliards de dollars en 2023.Par le passé, Google aurait versé. En mai dernier, on apprenait qu'il avait payé 20 milliards de dollars en 2022 pour l'iPhone, l'iPad et le Mac. C'est en effet ce qu'il était ressorti des innombrables pièces versées à la procédure.Ainsi, l'accord passé avec Apple avait été une des grandes batailles du dossier. En novembre, des documents indiquaient que Google versaitgénérés par les recherches effectuées sur Safari, mais sans plus de détail.Déjà fortement atteint hier par la chute des marchés financiers au niveau mondial, le titre d'Alphabet, maison-mère de Google, terminait. Mais tout n'est pas terminé pour autant, une nouvelle audience devra déterminer le montant exact (et tout autant historique) de l'amende infligée au groupe. D'ici là, ce dernier entend bien faire appel de cette sentence.