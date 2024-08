Echec cuisant pour Humane et l'AI Pin !

Un double échec

Chronique d'une mort (douloureuse) annoncée

devraient cesser d'utiliser l'accessoire de boîtier de charge qui est fourni avec l'appareil

peut présenter un risque de sécurité incendie

Qu'est ce que l'AI Pin ?

L'Ai Pin dispose d'une caméra de 13 mégapixels avec un angle de vue de 120° et ouvrant à f/2.4, d'un capteur 3D, d'un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, un emplacement pour une carte SIM et un GPS. L'appareil tourne sur une puce Qualcomm Snapdragon à 8 cœurs avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

En effet, Humane a eu beaucoup de mal avec le lancement de l'Ai Pin et les ventes ne décollent pas. D'après les derniers chiffres,Celui-ci est plutôt dramatique : à ce jour et de source interne, le nombre de produits encore entre les mains des clients seraitEn outre, mille commandes auraient été annulées avant même le stade de l'expédition -ce qui en terme de pourcentage n'est pas une réussite commerciale. Globalement, Humane n'aurait enregistré qu'un peu plus de 9 millions de dollars de recette et pour un million de dollars de produits retournésMais le film d'horreur ne s'arrête pas là,. Les retours seraient donc bon pour la casse, ou le recyclage direct -ce qui va représenter une nouvelle perte sèche ! Avec six ans de développement et plus de 200 millions de dollars investis, il serait donc en lice pour devenir l'un des échecs les plus cuisants de 2024.Pour rappel, l'AI Pin avait connu des débuts affreux.tous déconseillent fortement de l'acheter.Voila qui ne devrait, qui seraient à la recherche d'un repreneur. Surtout qu'ils estiment que la valeur de leur firme se situe entre 750 millions et 1 milliard de dollars...Dernièrement, Humane avait du faire face à un souci technique. La firme avait informé ses clientsApparemment, un seul cas aurait été répertorié., ou encore une batterie magnétique améliorant l'autonomie et fournie dans la boite, et le tout se charge dans un petit boitier ovoïde (photo d'accroche de l'article)., grâce à un affichage Laser Ink monochrome avec une définition de 720p (pas gagné de jouer à Fortnite).Certaines fonctionnalités ont été présentées lors de la première démonstration, comme, une traduction de l'anglais au français diffusée avec la voix de l'utilisateur, un résumé des informations que vous avez manquées pendant que vous étiez occupé (mails, messages, évènements ajoutés au calendrier), ou encore la capacité d'obtenir des informations sur un objet placé en face de la caméra.