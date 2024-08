Google Photos tente une refonte de la bibliothèque

Une nouvelle tentative de refonte de la bibliothèque

Après avoir annulé la dernière refonte de la bibliothèque en 2022, Google Photos essaie à nouveau avec un nouvel onglet appelépour remplacer. L’objectif ? RendreOn note unen haut avec de nouveaux boutons en forme de pilule. Le reste de la grille 2×2 arbore une approche dynamique et, comme les captures d'écran et les archives. Cependant,Pour cela, il suffit d'ouvrir l'application Google Photos, en bas, d'appuyer sur Collections > Albums. On pourra alors basculer entreetpour trouver les albums recherchés. C'est également là que l'on pourra trouver les Favoris et la Corbeille en haut de la vue Collections.Il faudra probablement chercher un peu pour retrouver ses fichiers habituels et autres outils préférés (comme le dossierqui disparait). Mais selon Google, la nouvelle application gagne en simplicité et en facilité d'utilisation.Aussi, il se peut (comme à la Rédac') que vous ne les ayez pas encore, Google prévient que le déploiement complet peut prendre quelques semaines.Pour avoir plus d'espace, il faudra souscrire un abonnement Google One. L'app nécessite iOS/iPadOS 16.1 ou version ultérieure. À noter que, même quand elle n’est pas ouverte, cette app peut utiliser votre position géographique et réduire l’autonomie de votre appareil.