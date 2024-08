Opera déploie son nouveau navigateur pour iPhone (avec IA)

Une recherche remaniée

Ainsi, selon Jona Bolin, chef de produit chez Opera, les recherches montrent que les utilisateurs de téléphones mobiles sont six fois plus susceptibles d'être satisfaits qu'indésirables, après avoir abandonné le navigateur par défaut de leur système. Avec Opera One pour iOS, nous voulons donc placer la barre encore plus haut et offrir une meilleure expérience de navigation par rapport à ce que les utilisateurs trouveront préinstallé .

une expérience de navigation en plein écran dans laquelle les utilisateurs sont entièrement immergés dans ce qui est à portée de main, sans aucun élément étranger pour les distraire

IA INSIDE

En plus de la disponibilité iOS, cette nouvelle version du navigateur basé sur l'IA pour iPhone, vient avec quelques ajouts,On notera qu'Opera a profité pleinement de la possibilité offertes aux internautes européens de choisir leur navigateur par défaut sur iOS (ce qui a entrainé une belle augmentation du nombre d'utilisateurs). Dans le communiqué, elle indique uneDu côté de l’interface,, qui permet d'utiliser plus facilement leur smartphone d’une seule main. On pourra également basculer entre– Navigation standard, Bouton d’action rapide et Recherche par le bas – pour trouver celui qui correspond le mieux à ses besoins. Enfin, on note une nouvelle façon d’accéder à la barre de recherche grâce à la. Lorsqu'un utilisateur commence à saisir une requête de recherche, de nouvelles suggestions de recherche lui proposent la saisie d'un mot ou le mot suivant le plus approprié.De plus, le souhait des développeurs a été de maximiser l’espace de travail et minimiser les distractions (oui, cela ressemble fortement à Distraction Control de Safari actuellement en bêta). Pour cela, le nouveau design d’Opera One affiche les éléments du navigateur avec lesquels l’utilisateur interagit soit en masquant le reste, soit en mode plein écran. Dans cette même optique,(comme les icônes sur iOS 18). Le résultat estBien évidemment, l’IA est de la partie, comme tout logiciel actuellement.ainsi que la possibilité d'aider l’utilisateur dans une gamme de tâches telles que la récupération d'informations, la génération de texte ou de code et les demandes de renseignements sur les produits.Le développeur assure que s. On notera une saisie vocale, afin de prononcer ses requêtes à voix haute ou encore la capacité de générer des images à l'aide du modèle de génération d'images Imagen2 de Google.