Jeux Paralympiques : Apple met à l’honneur le sport et l'accessibilité

Les produits Apple sont conçus pour tout le monde. Que vous soyez un sprinter, un coureur en fauteuil roulant, un cycliste sur piste ou un nageur, des fonctionnalités telles que l'application Exercices sur Apple Watch, les mesures de sommeil et les objectifs d'exercice quotidiens -ainsi que la possibilité d'enregistrer et d'analyser vos performances sur iPad et Mac- garantissent que tous les athlètes ont ce dont ils ont besoin pour s'entraîner et concourir à leur meilleur.



Et des fonctionnalités d'accessibilité innovantes comme Point and Speak sur iPhone, pour les utilisateurs mal voyants, ou AssistiveTouch (qui aide ceux qui ont une différence dans les membres supérieurs à utiliser l'Apple Watch d'une seule main) équipent davantage les athlètes adaptatifs avec la capacité d'exceller de manière égale.