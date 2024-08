Serait-ce une nouvelle photo de l'iPhone 16 Pro ?

De nouveaux coloris pour l'iPhone 16 Pro

Une nouvelle finition pour l'iPhone 16 Pro

Il y a quelques jours, Weibo évoquait. Mais le leaker chinois précise que ce modèle serait égalementet un peu plus large, ce qui corroborerait d’autres rumeurs sur la taille des modèles Pro.C'est à nouveau-qui revient dans la place après une grosse absence- de poster un nouveau cliché avec les quatre couleurs supposées des modèles 2024 : blanc, noir, gris et apparemment un bronze ().qui s'éloigne franchement du rose sable ou du titane doré dont il était question ces dernier temps. Le rendu semble assez terne et peu réussi, en espérant que le résultat final soit plus abouti (ou qu'il s'agisse carrément d'une erreur).A défaut de changement de design, les modèles Pro devraient bénéficier d'un petitau niveau de leur châssis, avec une finition légèrement différente. D'après le leakerLes iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.Précédemment, un troisième leakersur X (ex-Twitter)- évoquait une nouvelle couleur : l'actuel Titane Bleu céderait sa place au profit d'un, une couleur qu'Apple a décliné régulièrement au fil des ans. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).Deux autres teintes pour les modèles d'iPhone 16 Pro ont également été évoquées, prenant les noms deet. Mais cela pourrait être une évolution du titane rose ou encore le titane naturel version 2024.