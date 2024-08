WeTransfer allonge (enfin) les délais de téléchargement

Jusqu'à 30 jours !

Enregistrer pour plus tard

WeTransfer: Transfer Files Wetransfer Bv Télécharger

Bonne nouvelle pour ceux qui se trouvent confrontés à cette situation :. En effet, la plateforme de téléchargement vient de déployer cette très attendue fonctionnalité :Pour le moment,, et permet de remettre l'enregistrement d'un transfert à plus tard, ou encore de prolonger sa date d’expiration, et ce, jusqu’à 30 jours. Jusqu'à présent, le délai de téléchargement n'était que de sept jours, mais cette option salvatrice va permettre d’éviter de redemander à l’expéditeur de le renvoyer lorsqu’ils n’ont pas téléchargé un fichier dans les temps.