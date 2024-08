Quel est le service le plus populaire d'Apple ?

iCloud, star des services

avec des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre, Apple Services offre un contrepoids nécessaire à la stagnation des ventes de matériel

ne peuvent pas tout à fait capturer l'activité dans l'App Store, une autre énorme source de revenus des services

Enfin, ils indiquent également que l’ampleur de la concurrence permet d'expliquer à quel point Apple excelle avec les services individuels. Le stockage iCloud payant n'a presque aucune concurrence et est bien intégré à tous les appareils Apple. Les utilisateurs d'iPhone sont invités à s'abonner lorsque leur sauvegarde et leur stockage de photos et d'autres données dépassent le seuil de capacité libre à payant. Inversement, les acheteurs d'iPhone peuvent obtenir une garantie prolongée auprès de nombreuses sources, y compris les opérateurs et les détaillants.



Pour d'autres services, il existe de puissants concurrents de musique en streaming (Spotify) et vidéo (Netflix). La plupart des utilisateurs ont un seul abonnement de musique en streaming, tandis que beaucoup s'abonnent à plusieurs services de vidéo en streaming .

DES SERVICES FORTS

La dernière étude du CIRP -- s’est intéressée à ce segment primordial de Cupertino. Mais loin de s’occuper de résultats ou de rentabilité, l’association a cherché à savoirAvec plus d’un milliard d’abonnements payants et de 2 milliards d’appareils clients actifs, la masse de données à étudier a de quoi donner des résultats intéressants. Ainsi, on découvre qu’avec 64 % des utilisateurs qui sont passé au modèle payant (en augmentation par rapport aux 60 % de 2022).-à comparer aux 36 % de 2022. Enfin, Apple Podcasts, AppleCare et Apple TV+ arrivent juste derrière avec respectivement 37, 35 et 32 ​​% d’adoption. Apple News serait lanterne rouge avec 27% et le plan AppleCare pour iPhone avec seulement 17%.Dans son analyse, le CIRP indique fort justement :. En revanche, leurs enquêtes prenant la forme d’un questionnaire envoyé aux consommateurs des États-Unis, ilsAvec les chiffes que dévoilé Apple chaque trimestre, on va vraiment finir par penser qu’Apple est une société de services ! Comme l’avaient prédit Tim Cook et Luca Maestri, ces derniers conservent une très belle lancée avec une croissance à deux chiffres (+14,14%), soit 24,213 milliards de dollars. Pour le moment, elle ne semble pas trop impactée par l’application du DMA en Europe ou les modifications législatives du début d’année aux USA.Finalement, les Services restent l’autre force d’Apple et continuent leur croissance sans faille. Ils pèsent désormais presque autant que les Mac, les iPad et les Wearables réunis. Néanmoins, des nuages pourraient ternir l’horizon de la firme californienne : l’entrée en vigueur du DMA en Europe semble avoir des conséquences insoupçonnées, comme la suspension des fonctions d’Apple Intelligence sine die.