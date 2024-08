Où trouver les iPhone les moins chers pour la rentrée ?

A moins de 500 euros

A moins de 600 euros

A 700 euros

Toutes les meilleures offres pour un iPhone

Le premier prix chez Apple commence assez fort et cela est valable pour de nombreux produits au catalogue.C'est unpour un iPhone qui a bientôt deux ans mais qui suffira pour les plus jeunes, un senior (sauf si l'écran était trop petit) ou tout simplement un utilisateur voulant juste un smartphone. Il présente toutefois quelques avantages comme une Puce A15 Bionic,ou encore un sympathique petit appareil photo. Notons qu'il est(hormis les fonctions IA qui nécessiteront au moins un iPhone 15 Pro).Au moment des tests, celui-ci s'était montré plutôt robuste, autonome et performant dans tous les domaines avec un bon potentiel en photo/vidéo. Parmi les autres avantages, on notera l'encoche réduite,, le ProMotion sur les versions Pro, la double eSIM, et bien sûr la, qui est compatible iOS 18 mais également avec les fonctions d'apple d'urgence par satellite !Celui-ci est doté d'un très bel écran XDR, il est à la fois puissant et réactif. Et cette récente génération chauffe bien moins qu'une version Pro. Il est toujours très bon en photo/vidéo et tient parfaitement la route par rapport à un iPhone 15, beaucoup plus cher.Pour les indécis qui disposeraient d'un plus gros budget, je vous ai rajouté les liens suivants,