Les premiers étuis pour iPhone 16 sont déjà disponibles...

Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, et 16 Pro Max sont bientôt là, et chez Noreve, nous concevons des protections en cuir haut de gamme pour chacun de ces modèles. Nos coques allient élégance, durabilité et une protection optimale pour votre nouvel appareil.



Dès aujourd'hui, profitez de l'exclusivité Noreve en précommandant votre coque pour être parmi les premiers à recevoir une protection sur-mesure, parfaitement adaptée à votre nouveau smartphone. Ne manquez pas cette occasion de personnaliser votre iPhone 16 avec l'une de nos créations uniques.