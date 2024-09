Il imprime en 3D son dock radio réveil pour iPhone

Image Scott Yu-Jan

Une imprimante 3d et une bonne dose d'imagination (et de savoir faire !)

Un mode en veille

Le jeune homme -qui se présente comme un artiste designer vivant à Seattle (mais avec quelques attaches à Vancouver)- aime bien créer des accessoires divers et variés à destination des appareils d'Apple. Il y a quelques temps il avait proposé une, qui cachait en réalité un iPad mini dock sur un Mac Studio !Mais il récidive aujourd'hui avec(on le verrait très bien posé innocemment sur une table dans la série Severance sur Apple TV+) ! Que nenni ! Il s'agit en réalité d'un. Lorsqu’on incline l’iPhone à l’horizontal et qu’il est branché pour le recharger, l’affichage change pour ne faire apparaître que l’heure en gros. L’iPhone se transforme alors en réveil digital pour connaître l’heure en pleine nuit, avec un affichage dont la luminosité peut s’atténuer pour ne pas être une gêne pendant le sommeil.Le premier écran affiche des widgets interactifs, le second présente des photos de la bibliothèque Photos et le troisième est une grande horloge, bien pratique pour les insomniaques, et dont l’affichage peut être choisi parmi de nombreuses options.