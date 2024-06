Que vaut le Snapdragon X Elite face aux M3 et M4 d'Apple ?

Des puces ARM prometteuses pour les PC

Snapdragon X Elite vs Apple M3 et M4

Les puces Snapdragon X Elite et X Plus de QualcommLes performances brutes semblent également d'un bon niveau, mais il faudra -comme à l'époque des M1- attendre que les logiciels soient optimisés, en sus de Windows, pour en tirer la quintessence. D'ici là, Microsoft semble avoir fait de réels efforts sur la couche d'émulation Prism afin d'offrir une expérience au moins à la hauteur de ce que propose Apple avec Rosetta 2 (ce qui n'était pas le cas, loin de là, avec Windows et les puces Qualcomm 8cx).Pour rappel,, une puce ARM pour ordinateurs portables offrant des performances de premier ordre selon la firme. Gravée en 4nm par TSMC, la puce s'appuie sur les travaux de Nuvia, la prometteuse startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm. Le Snapdragon X Elite embarque 12 cœurs Oryon (10 pour la variante Plus) et devrait offrir des performances qui le place quelque part entre un M3 et un M3 Pro.Selon les premiers benchmarks publiés, la puce Snapdragon X Elite atteint un score Geekbench 6Ces scores place la puce de Qualcomm. Ces scores montrent que Qualcomm n'a pas exagéré et que les performances sont vraiment bonnes. La firme a intentionnellement ciblé la puce M3 et non le M3 Pro,(et donc une machine avec un ventilateur). Voyons ce que cela donne lorsqu'on ajoute le M3 Pro au tableau.A ce petit jeu,, ce qui explique la communication de Qualcomm (le but étant, comme pour chaque firme, de faire briller au mieux sa nouvelle puce). Toutefois, soyons honnêtes,. Cela annonce de belles bagarres avec Apple, mais également AMD et Intel, ce qui sera comme d'habitude bénéfiques pour les utilisateurs. Reste savoir ce que vont donner les puces M4 Pro et M4 Max d'Apple, que nous avons réellement hâte de découvrir.Pour obtenir un tableau global plus cohérent et prendre le recul nécessaire, il reste également à voir. Ces PC équipés des Snapdragon X Elite et X Plus semblent toutefois bien partis pour proposer une alternative intéressante aux PC x86 traditionnels, et prêts à bousculer Apple, Intel et AMD. Here comes a new challenger (et c'est bien) !