Vous n’avez jamais vu un iPhone aussi grand

Un écran tactile titanesque

Des composants surdimensionnés et un OS presque maison

Mais pourquoi ?

Ce projet leur a permis de décrocher le. Cette réplique, fabriquée à partir d’un téléviseur OLED de 88 pouces, est entièrement fonctionnelle et peut envoyer des messages, prendre des photos et faire fonctionner les applications, tout comme un véritable iPhone.Le projet a commencé avec la création de l’écran. Perkins a utilisé un téléviseurqu’il a transformé en un écran tactile géant en y ajoutant un film tactile sur mesure. Fixé avec une colle spéciale, l’écran offre une expérience tactile fluide, comparable à celle d’un iPhone traditionnel.Chaque composant de l’iPhone a dû être recréé à une échelle surdimensionnée. Perkins a utilisé, le Canon EOS R5 et le Sony RX10 Mark 4, pour imiter le système de caméra de l’iPhone. Le tout a été intégré dans une structure en aluminium solide, avec un support permettant de faire pivoter l’appareil malgré ses 200 kg.Ne pouvant pas utiliser iOS (bien trop complexe à faire tourner sur du hardware modifié), les Youtubers ont installé Bliss OS, une version d’Android qui imite l’interface de l’iPhone. Cela leur a permis de recréer l’apparence du smartphone et de rendre le système pleinement fonctionnel. Ils ont même ajouté, un jeu retiré des iPhones depuis des années, qui vous a peut-être occupé pendant quelques heures (ou semaines plutôt).Malgré son coût d'environ 65 000 euros, l’iPhone géant fonctionne parfaitement. Arun Maini et son équipe ont. Il n'y a aucun doute que le coût de la création de cet objet lunaire a été rentabilisé par la quantité de vues réalisées par les deux vidéos publiées sur leurs comptes respectifs, qui pointe àau moment où cet article est rédigé. Sans compter le fait qu'un paquet de collectionneurs seraient probablement intéressés à en faire l'acquisition pour un paquet de billets.Et si vous voulez savoir quel a été le point de départ de ce projet, et bien l’idée étaitde marquer le coup pour célébrer le fait qu’Arun Maini venait de. Si ça se trouve quand il arrivera à 30 millions, ils nous feront une Apple Watch de 8 mètres de haut.