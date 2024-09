iPhone 16 : on a reçu les coques d'Apple, avec une petite surprise sur le bouton photo !

Coque silicone ou transparente ?

collant

Une surprise sur le bouton photo !

Photo

Il s'agit des, des classiques de la gamme depuis des années, seules les couleurs sont différentes -les filles de la rédac ont d'ailleurs craqué pour ce magnifique rose Fuchsia :Hormis la nouvelle découpe, il n'y a aucune différence avec les précédents modèles. On y trouveet qui a tendance à-raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout fan de ce modèle, vendu à prix d'or., avec des renforts en plastique qui remontent assez haut. Il ne faut pas oublier qu'avec le nombre croissant de capteurs, de micros et d'optiques, les découpes des coques doivent être parfaitement ajustées.Côté pile,, certainement conducteurs, et qui servent logiquement à indiquer à l'iPhone la position du doigt sur la tranche.Sur l'image officielle d'Apple, la zone tactile ne fournit aucune indication sur ces différentes zones, il est donc-à confirmer à l'usage.Il faudra d'ailleurs, ce qui est loin d'être gagné sans avoir pu tester réellement le produit en amont. Attention, donc, à ne pas investir sur un modèle qui ne serait pas parfaitement compatible -à bon entendeur.