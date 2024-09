Des coques ultra-fines pour iPhone 16 et 16 Pro (+ code promo)

10% de réduction avec le code MAC4EVER16

Une coque sans dénaturer le produit

Des coques ultra-fines

INVISIBLE et DANA, deux best-sellers

La coque "Invisible"

SoftTouch

Le modèle antichoc "Dana"

Des protections d'écran en verre

Depuis l'arrivée des grands écrans bord à bord, et surtout, du dos en verre,. En attendant un iPhone Ultra tout en carbone, peu de gens se risquent à utiliser leurs appareils sans protection. Mais pas toujours facile de trouver une coque suffisamment discrète pour profiter du design de son bel iPhone., très vives sur les iPhone 15 -nous on adore le rose Barbie- et aussi un nouveau matériauMême si ce dernier est plutôt résistant, une chute sur du béton lui laissera quelques traces, d'autant queaugmente le risque de le voir se briser.Le français ShopSystem, basé à Lyon, fort d'une expérience de 14 ans déjà, des coques extrêmement fines pour les produits Apple., sans en perdre les fonctions, le design ou même le feeling en mains., avec des ajustements et des perforations extrêmement précis, afin de conserver toutes les fonctions des différents capteurs. Vous le savez, les iPhone sont désormais truffés d'objectifs et de senseurs, les masquer pourrait perturber le fonctionnement général (mise en veille, photos etc.)dont je vous parlais plus haut : elle va protéger l’iPhone des rayures et de l’usure, avec seulement 0,33mm d’épaisseur, en faisant l’une des coques les plus fines du monde !et vous avez plusieurs coloris disponibles. Elle est évidemment compatible MagSafe et une version transparente, baptisée PHANTOM , est également proposé sur le site.(on vous le garantit !) avec le temps, et son traitement anti-rayures est particulièrement efficace. On apprécie particulièrement ses renforts au niveau du bloc photo et son détourage précis de l'iPhone... L'ensemble est rigide mais avec un brin de souplesse. Elle pour le moment proposée en. Les 3 coloris auront également les versionsLe fabricant proposeAvec un matériaux à la fois souple et transparent, il disparait totalement derrière l'appareil originelle de l'iPhone. Avec sestout en restant compatible MagSafe et la charge sans-fil.On apprécie particulièrementautour des boutons et des différents connecteurs.Conçu avec des, ses coins ont même été renforcés avec des micro-coussins d'air pour parer à toute chute, même les plus violentes., afin de laisser apparaitre la couleur originale de l'iPhone 15 et 15 Pro. On apprécie particulièrement les boutonspour une pression facile et confortable, idéales pour protéger votre écran.Là encore,, et en faisant plutôt attention (seul le verre 3D est disponible pour l'iPhone 16 pour le moment). Un nouveau kit permet d'ailleurs