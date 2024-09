Les iPhone 16 et 16 Pro cachent une nouvelle fonction de sécurité

iPhone 16 et 16 Pro : une nouvelle fonction de sécurité

Fait amusant à propos de l'iPad Pro M4 : c'est le premier appareil à prendre en charge et à utiliser le nouveau mécanisme Secure Indicator Light (SIL) d'Apple. Lors de l’utilisation du microphone ou de la caméra, le point indicateur correspondant est effectivement lié au matériel (et affiché sur l’écran), ce qui rend beaucoup moins probable qu’un logiciel malveillant ou une application de l’espace utilisateur puisse accéder à ces capteurs à l’insu de l’utilisateur.

Une sécurité renforcée

Les nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Cette fonction n'est toutefois pas totalement inédite dans la gamme Apple puisqu'elle est également disponible sur le seul appareil doté d'une puce M4, le dernier iPad Pro.Comme sur la tablette haut de gamme de Cupertino, les iPhone 16 et 16 Pro disposent en effet du mécanisme Secure Indicator Light (SIL). Ces indicateurs ont pour rôle de prévenir l'utilisateur que la caméra (point vert) et le microphone (point orange) sont activés et ont été implémentés par Apple en 2020 avec iOS 14.Pour rappel, le développeur Guilherme Rambo expliquait au sein de sa publication sur Mastodon queCette nouvelle fonctionnalité s'appuierait ainsi sur une Secure Exclave (faisant tourner son propre ExclaveOS) au sein des puces M4, A18 et A18 Pro.(par exemple en empêchant l'affichage de l'indicateur alors que les microphones et la caméras ont été activés)Apple ne communique pas officiellement sur cette nouveauté,, ainsi que sur les prochains Mac mini, Mac Studio et Mac Pro.Vous pouvez retrouver ci-dessous en vidéo