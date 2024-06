Apple a-t-elle menti et bridé le GPU de l'iPad Air M2 ? On a vérifié !

Dotée d’un CPU 8 cœurs plus rapide et d’un GPU 10 cœurs, la puce M2 booste les performances de l’iPad Air. Présentant un certain nombre d’améliorations par rapport à la puce M1, la puce M2 offre des performances nettement supérieures pour les personnes souhaitant remplacer leur iPad de génération précédente. Lorsqu’il est combiné avec une bande passante mémoire plus rapide, le nouvel iPad Air est près de 50 % plus rapide que le modèle précédent avec puce M1, pour pouvoir allier productivité et créativité

Alors, que s'est-il réellement passé ? Apple a-t-elle menti ?

Une puce M2 bridée

GPU Binning

binning

L'avis de Mac4Ever

Sur le papier, l'iPad Air M2 embarque donc, comme le mentionne d'ailleurs le communiqué de presse que nous avons reçu :Le site français précise bien égalementPourtant, sur la page américaine , on peut lire depuis quelques heuresLa différence est même, mais ce programme est d'une fiabilité relative -les scores changent souvent entre deux lancements successifs.Généralement, on ne s'affole pas trop de ces écarts, car: il suffit qu'il fasse un peu chaud dans la pièce ou que le bench dure trop longtemps, pour voir les scores différer de 5 à 10%, même si dans GFX, nos écarts sont nettement supérieurs.Pour faire simple,. En acceptant qu'un coeur soit défectueux, elle va alors récupérer une partie de la production, mais aux prix de performances en retrait.En revanche, ce qui fait rager les clients, c'est qu'Apple a tendance à niveler les performances vers le bas :, afin de proposer des performances identiques. En clair, la plupart des iPad Air M2 ont sans doute bien 10 coeurs, mais désactivés après coup.A noter, qui perdent carrément 2 coeurs GPU sur l'entrée de gamme. A ce tarif, beaucoup estiment d'ailleurs que le procédé est un peu excessif... mais cela permet quand-même de récupérer des GPU qui auraient été mis au rebut.Il est justeet que les sites officiels affichent toujours les 10 coeurs, alors que ce n'est pas le cas.Cela étant,: l'iPad Air constitue une bonne alternative au coûteux iPad Pro M2 et l'on perd ici environ 10 de performances sur les titres les plus exigeants.