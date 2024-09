iPhone 16 : la quantité de RAM est officielle, et c’est une bonne surprise !

Apple Intelligence est bien gourmande

« Notre objectif est de créer les meilleurs produits, offrant la meilleure expérience utilisateur. En ce qui concerne l’Apple Intelligence, la DRAM est un élément important. Nous examinons différentes configurations, que ce soit en termes de calcul ou de capacité mémoire, et nous faisons les compromis nécessaires pour obtenir un équilibre optimal. L’Apple Intelligence a été un facteur clé qui nous a poussés à opter pour 8 Go de RAM. » Johny Srouji

La conception des puces est aussi évoquée dans cette vidéo

8 Go qui bénéficieront à toutes les applications

Lorsque vous regardez la performance monocœur de nos puces, nous sommes les meilleurs du secteur. Nos cœurs d’efficacité sont également parmi les plus performants

Une interview qui vaut détour

L’an dernier, les iPhone 15 et 15 Plus étaient équipés de 6 Go de RAM, tandis que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en possédaient déjà 8 Go. Cette différence est sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles seuls les modèles Pro pouvaient exploiter l’Apple Intelligence (en tout cas, confortablement, et selon les normes de qualité souhaitées par Apple)., permettant une expérience unifiée sur tous les appareils ( sauf en Europe , mais la RAM n’y est pour rien pour le coup…).C’est lors d’une très intéressante interview avec Geekerwan que Srouji a confirmé cette nouvelle configuration mémoire. Il est rare qu’Apple communique officiellement sur la quantité de RAM de ses appareils, on pourrait presque dire que c’est un tournant dans leur politique de transparence technique., mais que cela bénéficierait aussi à d’autres applications, comme les jeux, par exemple.Srouji a donc souligné que ces 8 Go de RAM profiteront grandement à d’autres applications, notamment dans le domaine du jeu,. Il a ajouté que l’intégration étroite entre le matériel et les logiciels permettait à l’équipe de développement d’optimiser la mémoire pour chaque application, évitant ainsi tout gaspillage de ressources.Concernant les choix d’Apple en matière de performances,. Plutôt que d’augmenter le nombre de cœurs comme le font certains, Apple se concentre sur l’efficacité et la performance de chaque cœur., a-t-il affirmé. Cette approche permettrait à Apple de répondre aux besoins de ses produits, tout en maximisant l’efficacité énergétique et en évitant la surconception.Johny Srouji termine cette interview en expliquant que chaque produit,. Selon lui, cette approche équilibrée permet à Apple de créer des appareils puissants tout en évitant le gaspillage de ressources.Les économies réalisées ne sont bien sûr pas évoquées, mais ne soyons pas dupes, quand Apple limite la quantité de RAM ou d’espace disque sur certains produits,, et pas uniquement pour éviter le gaspillage.L’interview complète avec Johny Srouji vaut vraiment le détourderrière le développement des produits Apple. Je vous la recommande !