Benchs : l'iPhone 16 Pro plus rapide qu'un Mac et l'iPhone 16 presque "Pro"

iPhone 16 Pro : plus rapide qu'un Mac ?

Plus rapide qu'un Mac M1 !

• Apple M1 : 2342 en monocoeur

• A18 Pro : 3429 en monocoeur (+40%)

• Apple M1 : 8350 en multicoeur

• A18 Pro : 8790 en multicoeur (+5%)

• Apple M1 : 32548 en multicoeur

• A18 Pro : 32823 en multicoeur

La bonne surprise : l'A18 classique !

• A18 : 3281 en monocoeur

• A18 Pro : 3429 en monocoeur

• A18 : 7980 en multicoeur

• A18 Pro : 8790 en multicoeur

• A18 : 28003 en multicoeur

• A18 Pro : 32823 en multicoeur

Mais, l'iPhone classique hérite d'un processeur presque aussi rapide que son grand frère, pourtant vendu bien plus cher !titres nos confrères américains et il n'ont pas tort. Si l'on regarde les benchs de l'A18 Pro,C'est encore plus impressionnantOui, vous avez bien lu. Est-ce vraiment si incroyable ? Le M1 est sorti en 2020, il y a 4 ans déjà, et la puce était déjà basée la puce A14 de l'iPhone 12... mais avec des fréquences plus élevées et un plus grand nombre de coeurs.En pratique, il faudra également. Car au bout de plusieurs minutes, les iPhone actuels ont tendance à surchauffer assez vite, surtout en l'absence de ventilation active ou de chambre à vapeur. Ce phénomène est encore plus visible l'été et surtout en plein soleil,Apple nous assure avoir modifié la structure interne de l'iPhone 16 Pro, dont acte, on a hâte de tester !Les premiers benchs sont en effet assez impressionnants :Oui, vous avez bien lu,, il faut dire que sur la partie CPU, on a quasiment la même puce, à savoir une architecture ARM à 4041 MHz (6 coeurs) sur l'A18 Pro, contre une fréquence légèrement en retrait (3780Mhz) sur l'A18 classique, mais toujours en 6 coeurs (2+4)., mais l'iPhone 16 standard est loin d'être ridicule :(5 contre 6) sur l'A18 classique. On a donc moins de shaders (640 contre 768), ce qui explique cette différence de performance -encore faut-il que vos apps utilisent réellement tous ces coeurs, ce qui est loin d'être le cas au quotidien.: avec des écrans un peu plus petits (moins de pixels à gérer) et une fréquence d'images limitée à 60FPS, on pourrait être surpris de voir l'iPhone 16 plus rapide que le 16 Pro dans certaines conditions.Alors que beaucoup se plaignaient de l'absence de nouveauté sur l'iPhone 16 face à l'iPhone 15, on a quand-même ici