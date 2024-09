Comment activer le RCS sur iPhone ? Bulles bleues et vertes réconciliées ?

Illustration : Google promeut le RCS

Pendant des années, les utilisateurs d’ iPhone et d’ Android ont dû faire face à des limitations dans leurs échanges, notamment à cause des différences entre iMessage et les SMS/MMS traditionnels. Grâce à l’adoption du RCS dans iOS 18, cette fracture commence à disparaître. Le RCS permet désormais un partage de photos et de vidéos en haute résolution, des accusés de réception, ainsi que des indicateurs de frappe, même lorsque les utilisateurs sont sur des appareils différents. Cela unifie enfin l’expérience de messagerie, que l’on soit sur iPhone ou Android.Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’iPhone doivent s’assurer que leur appareil est à jour avec iOS 18 et que leur opérateur prend en charge le RCS. En France, SFR est actuellement le seul opérateur à offrir cette compatibilité, tandis qu’Orange, Bouygues Telecom et Free sont encore en phase de déploiement. Pour vérifier l’activation du RCS, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application Messages dans les Réglages, sous la section “Service SMS”, et de vérifier l’option “Service RCS”.L’une des grandes nouveautés apportées par le RCS est l’amélioration des conversations de groupe. Les utilisateurs peuvent désormais nommer leurs groupes, ajouter ou retirer des participants, et même quitter une conversation sans problème, que leurs contacts utilisent un iPhone ou un Android. Ces fonctionnalités, déjà courantes dans d’autres applications comme WhatsApp, sont enfin disponibles dans l’application Messages d’Apple.Le RCS apporte aussi des améliorations aux réactions textuelles. Les emojis et les réactions envoyés depuis Android apparaissent désormais correctement sur les iPhones, permettant une meilleure synchronisation entre les deux systèmes. Cela résout une frustration de longue date pour les utilisateurs et améliore la fluidité des conversations.Cette adoption est en réalité un vrai crève-cœur pour Apple, car pour beaucoup d’utilisateurs iPhone, l’une des rares raisons de ne pas basculer sur Android, quand ils le souhaitaient, était justement de perdre les fonctionnalités d’iMessage pour certains groupes familiaux. Ça ne sera désormais plus vraiment un problème ! Même si les deux protocoles restent différents, et qu’il sera toujours difficile de faire cohabiter un iPhone et un Android pour un seul utilisateur, sur ce point précis en tout cas.Bien que le RCS soit désormais disponible, il reste encore quelques défis à surmonter. Apple doit encore intégrer certaines fonctionnalités, comme la possibilité de répondre directement à des messages dans les discussions de groupe, ou de réagir aux contenus multimédias. De plus, on vous l’a dit, tous les opérateurs en France ne prennent pas encore en charge le protocole, ce qui limite temporairement son adoption. Mais ça ne saurait tarder, on suppose !