Le RCS entre iPhone et Android est une passoire, mais ça pourrait changer

Illustration : IA

Pas sécurisé pour un clou

Des améliorations à venir, mais pas tout de suite

Et vous ?

L’absence de chiffrement entre les plateformes iOS et Android crée. Alors que les messages envoyés via Google Messages sur Android bénéficient de l’E2EE depuis 2020, ce niveau de sécurité n’est pas encore disponible pour les utilisateurs iPhone lors de communications avec Android via RCS . Apple a confirmé que les messages RCS ne sont pas protégés contre une interception potentielle par des tiers pendant leur transit.Face à ce problème gênant,entre les différentes plateformes. Selon Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA, ce serait une avancée majeure pour la sécurité des utilisateurs, permettant d’éviter l’espionnage des communications, que ce soit par des entreprises, des opérateurs ou des gouvernements.Hélas, on s’y attendait, le déploiement de cette solution ne sera pas immédiat. Il faudra que les constructeurs, comme Apple et Google, collaborent avec les opérateurs téléphoniques pour que cette sécurité devienne universelle., en s’efforçant d’étendre l’E2EE à toutes les communications RCS aussi vite que possible.De son côté,(c'était peut-être un prétexte cela dit). Maintenant que ce protocole est intégré à iOS, la firme collabore avec Google et la GSMA pour apporter cette protection à ses utilisateurs., on sait qu’adopter le RCS a été fait à contre coeur pour elle.Dans votre quotidien, est-ce que le RCS est une vraie amélioration pour vous ? Que vous l'ayez déjà activée ou non d'ailleurs,