WhatsApp : personnalisation des thèmes des discussions en approche

Pas trop tôt !

Comment ça marche ?

Visuels : Android Authority

Un déploiement progressif

C’est WABetaInfo qui a repéré la nouvelle :. Actuellement en test dans la version bêta 2.24.20.12, cette nouveauté permettra de choisir la couleur des bulles de chat et le fond d’écran des conversations parmi une sélection de thèmes prédéfinis. Alors oui, ça reste vraiment très basique pour l’instant, mais c’est un premier pas vers plus de personnalisation.Le principe est simple :. Pas encore de quoi révolutionner le monde de la customisation, mais c’est un début prometteur, et surtout très attendu. Par contre il n'est toujours pas possible de choisir son propre visuel apparement.D’après les testeurs d’ Android Authority , seules quelques options ont pu être activées pour le moment, mais on pourra bientôt choisiren conséquence. Et pour ceux qui aiment le mode sombre (vous avez bien raison), bonne nouvelle : il sera possible de régler l’obscurité du thème, du clair au noir, en fonction de vos préférences.La fonctionnalité n’est hélas pas encore disponible pour tout le monde, mais les signes sont là :. Bientôt, vous pourrez personnaliser l’apparence de toutes vos discussions, ou même choisir un thème spécifique pour certaines d’entre elles. Petit détail à noter : le thème que vous choisissez ne sera visible que par vous. Vos contacts continueront à voir leur propre configuration. Difficile de dire si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle.On espère que cette fonctionnalité sera rapidement déployée pour tous,. On aimerait aussi que WhatsApp avance sur la version iPad de l’application et sur quelques fonctionnalités vraiment manquantes, comme la possibilité de détacher une fenêtre de chat sur l’app macOS. Et vous, quelles nouveautés aimeriez-vous voir sur WhatsApp ?