WhatsApp permet désormais de créer des GIF via l’IA

Une nouvelle intégration dans l'app

un autocollant peut communiquer les émotions et les humeurs mieux que les mots ne le pourraient jamais et aujourd'hui, nous ajoutons de nouvelles façons pour vous de personnaliser et d'apprécier les autocollants

Des autocollants créés via l'IA

afin de créer, modifier et partager facilement vos propres stickers

Dans un billet de blog, la plateforme détaille ces nouvelles options, soulignant leur importance dans une conversation quotidienne :Pour les consulter, il suffit d’appuyer sur l’icône des stickers et d’effectuer une recherche via des mots ou d’un emoji.WhatsApp en profite d'ailleurs-une fonction apparemment très en vogue chez les utilisateurs d'iPhone.. Le message est clair, si vous ne trouvez pas votre dessin idéal, vous pourrez utiliser Meta AI pour créer des stickers personnalisés. Pour l’heure, la création de stickers IA est disponible sur iPhone et Android aux États-Unis. Les personnes qui utilisent Android peuvent également tester la création de stickers IA en espagnol et en indonésien.Pour rappel, Apple a présenté une fonction de création par l'IA , mais elle ne devrait arriver qu'au printemps prochain. En effet,. Par exemple, si un utilisateur envoie un message à un groupe au sujet de la randonnée, il verra des concepts suggérés liés à ses amis, à sa destination et à son activité, ce qui rend la création d'images encore plus rapide et plus pertinente.