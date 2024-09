3 accessoires à petits prix pour votre nouvel iPhone (Chargeurs, protection d'écran, SSD...)

3 accessoires à petits prix pour votre nouvel iPhone

Durant les MacDays , le français MacWay propose de nombreux produits à petits prix et parfaitement compatibles avec les iPhone 16 On démarre avecet qui permet donc de charger deux appareils simultanément., mais vous pouvez aussi profiter d'une batterie de 5000 mAh / 18,25 Wh si vous n'avez pas de prise électrique à disposition. C'est suffisant pour une charge rapide sur la plupart des iPhoneLes vidéastes adorent l'iPhone, qui permet désormais, Apple impose un support de stockage externe, soit un SSD, soit une clé USB très rapide.Ce modèle de Storeva, un second port USB-C pour alimenter l'appareil hôte (jusqu'à 100 W) il est donc compatible avec les gammes Pro et Pro Max de l'iPhone 15 et 16.MacWay propose de, un indice de clarté élevé et surtout une installation facile et sans loupé grâce au kit de pose inclus. L'ensemble est même garantie à vie (1 échange par an en cas de casse).