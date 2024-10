iMac M4 : les nouvelles couleurs comparées aux anciennes, laquelle préférez-vous ?

Tout est dans la nuance

iPhone 16 VS iPhone 15, avec de grosses différences

Crédit : Basic Apple Guy

Pas de nouveau gris

En fin de compte, la seule question importante est la suivante

Apple propose toujours sept couleurs différentes avec l’ iMac M4 , et ce sont toujours les mêmes. Pas de surprise majeure donc,On notera que les couleurs sont plus tranchées que sur la précédente gamme :. Aucun doute que ce sera le choix de Didier. On peut d’ailleurs remarquer que c’est la tendance de l’année chez Apple, qui a aussi décidé d’appliquer des couleurs bien plus marquées cette année sur les iPhone 16 , pour remplacer les teintes un peu passées des iPhone 15 de l’an dernier.Pour se faire une bonne idée de toutes les couleurs disponibles et des différences avec les anciennes éditions,, qui compare bien chaque couleur d’une édition à l’autre. Comme vous pouvez le constater, on reste vraiment dans la nuance.On pourra quand même regretter qu’Apple n’ait pas décidé de décliner un peu plus le gris du précédent iMac, qui reste inchangé, alors qu’on sait qu’Apple a un nuancier de gris et de noirs illimité dans ses cartons, comme nous le prouvent toutes les déclinaisons de gris-noirs proposées sur les iPhone Pro depuis quelques années., même si cela ne semble plus être dans les projets depuis quelque temps Quelle est votre couleur favorite parmi toutes celles-ci ? Et puis, de quelle couleur est votre ordinateur actuel ? Envoyez-nous du rêve ! À titre personnel,, et que j’ai hâte de remplacer par le nouveau Mac Mini M4 Fuchsia qu’Apple va évidemment annoncer ce soir. Comment ça, non ? Verre pomme, alors ?