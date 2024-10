Nouvel iMac M4 avec 16 Go de RAM de base (enfin !)

semaine Mac

iMac M4

Un processeur M4 plus puissant et économe en énergie

Coucou l'USB-C !

Plus de RAM et des accessoires USB-C

La Magic Mouse se charge toujours par en dessous

Les quatre ports présents à l'arrière de l'iMac M4, deux Thunderbolt/USB 4 ou quatre Thunderbolt 4 selon la configuration

Pas de Wi-Fi 7 et une Webcam qui change peu

Les nouveaux iMac M4 !

Compatibilité avec l’intelligence artificielle d’Apple (pas chez nous)

Un iMac compatible avec Apple Intelligence, mais toujours pas par chez nous !

Un iMac toujours plus vert ?

Avec son processeur M4,. Gravé en 3 nm, le M4 présente des capacités avancées en intelligence artificielle et en traitement graphique, qui profitent déjà au dernier iPad Pro. Apple met aussi en avant une réduction de la consommation énergétique par rapport au processeur M2. Ce modèle, qui démarre à 1499 euros, propose une puissance accrue avec une architecture à 8 cœurs CPU et jusqu’à 10 cœurs GPU.Pour 1749 euros vous aurez droit à la version au dessus de la puce M4, avec un CPU 10 coeurs et un GPU 10 coeurs, au lieu des 8 coeurs de la version la moins chère.Avec 1979 euros, soit 200 euros de plus, vous aurez droit à 512 Go de SSD au lieu de 256 Go, et à 2209 euros, vous pourrez bénéficier de 24 Go de RAM au lieu de 16 Go.En augmentant la mémoire RAM de base à 16 Go,. L’iMac M4 conserve un écran 24 pouces de résolution 4,5K, optimisé par une option de revêtement nano-texturé pour réduire les reflets à 240 euros. Au passage, les accessoires, clavier et souris, passent enfin au port USB-C, remplaçant le Lightning. Cette transition vers l’USB-C, déjà amorcée sur d’autres produits Apple, simplifie l’utilisation des périphériques et harmonise la connectivité. Pour ceux qui se posent la question, oui le port USB-C reste sous la souris, on ne pourra donc toujours pas la charger et l'utiliser en même temps Le stockage de base reste lui de 256 Go pour les deux premiers modèles.et 24 Go de RAM pour la version la plus performante. La capacité de RAM peut être étendue à 24 Go uniquement sur la configuration d’entrée de gamme, et jusqu'à 32 Go sur le modèle supérieur. Quant au stockage, les options montent jusqu'à 2 To.Précisons que le Wi-Fi de ce nouvel iMac reste en Wi-Fi 6E... Et c'est assez incompréhensible, même si ça n'est pas une surprise de la part d'Apple...mais elle s'améliore un peu en proposant Center Stage et la prise en charge de Desk View.L’iMac M4 arbore sept coloris :. Le design reste identique à celui introduit en 2021, mais l’appareil inclut désormais Apple Intelligence pour les pays compatibles (donc par en Europe), le système d’intelligence artificielle introduit avec macOS Sequoia 15.2.Ce nouvel iMac avec puce M4 intègre, selon Apple, une conception axée sur le respect de l’environnement. Le pied est fabriqué en aluminium 100 % recyclé, tandis que les circuits imprimés contiennent de l’or recyclé, de l’étain pour les soudures et du cuivre récupéré à 100 %. Et comme toujours depuis quelques années, tout ceci sans mercure, ni retardateurs de flamme bromés, ni PVC. Petite nouveauté cette année, l’emballage de l’iMac est entièrement composé de fibres, un pas de plus vers l’objectif d’Apple de supprimer tout plastique de ses emballages d’ici 2025, qui approche à grands pas.