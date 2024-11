Test iMac M4 : des améliorations mineures, mais de grosses performances

Photo : Tom's Guide

Performances accrues grâce au processeur M4

Photo : Wired

Écran nano-texturé : un luxe appréciable

presque magique

Photo Techcrunch

Une caméra améliorée

Photo : Six Colors

Accessoires et connectivité : l’USB-C est bien là

Design inchangé et quelques regrets

Un iMac solide, mais pas révolutionnaire

L’un des aspects les plus attendus de ce modèle est bien sûr l’intégration du processeur M4, qui surpasse largement ses prédécesseurs en matière de puissance. Jason Snell de Six Colors souligne que le M4 fait un bond de 25 % en performance par rapport au M3 dans les tâches multicœurs, notamment avec un score de Geekbench 6 impressionnant de 14 724 points.Brenda Stolyar de Wired renchérit en précisant que l’iMac M4 dépasse ses rivaux tout-en-un, tant en termes de CPU que de GPU, bien que les gains de performances par rapport au M3 puissent sembler modérés pour certains utilisateurs quotidiens. Alex Wawro de Tom’s Guide ajoute que les capacités de l’iMac M4 le rendent apte à supporter des applications gourmandes, comme la suite Apple Intelligence, avec une rapidité que n’atteignent pas les anciens modèles., mais il déplore que les gains de performance ne soient pas assez significatifs pour motiver un changement immédiat depuis un M3.L’option d’écran nano-texturé, introduite avec ce modèle, a suscité des avis partagés. Jason Snell note que la finition diffuse efficacement les reflets, ce qui est particulièrement utile dans les environnements lumineux, comme les bureaux près d’une fenêtre.Matt Elliott de CNET confirme cette efficacité et décrit comment il a testé l’écran dans différentes pièces de sa maison avec diverses sources de lumière. Toutefois, il rappelle que ce supplément ne se justifie que pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement dans des espaces fortement éclairés. Pour un usage domestique classique, il considère cette option comme superflue. Brenda Stolyar ajoute que, bien que ce traitement réduise légèrement le contraste,, surtout dans les bureaux modernes.La caméra 12 mégapixels équipée de la fonctionnalité Center Stage est un ajout significatif qui attire de nombreux avis positifs. David Phelan de Forbes loue la qualité d’image nettement supérieure de cette caméra,C’est particulièrement apprécié pour les appels vidéo et les réunions en ligne, où la stabilité de l’image fait toute la différence.Roman Loyola de Macworld se montre enthousiaste quant à cette amélioration, rappelant que la caméra précédente de 1080p avait été souvent critiquée pour sa qualité médiocre, en particulier en faible luminosité.Jason Snell note également que cette fonction est un avantage pour les enseignants et professionnels, mais reste quelque peu limitée par la nécessité de placer des objets sur une zone dégagée du bureau.Apple a finalement mis à jour ses accessoires pour l’ iMac M4 , en remplaçant les ports Lightning par des ports USB-C sur le Magic Keyboard, Magic Mouse, et Magic Trackpad. Cette uniformité est saluée par Wired, qui apprécie que les câbles soient désormais universels et compatibles avec le reste de l’écosystème Apple. Cependant,: Brenda Stolyar déplore toujours son port de charge situé sous la souris, forçant les utilisateurs à la retourner pour la recharger. Ce choix, jugé peu pratique par plusieurs experts, reste inchangé depuis les modèles précédents.Brian Heater de TechCrunch partage cette frustration, soulignant que bien que la mise à jour des ports soit un pas dans la bonne direction,Il note que les accessoires colorés, bien que séduisants visuellement, ne sont disponibles qu’avec l’achat d’un iMac complet, obligeant les clients intéressés par les couleurs vives à trouver des options de revente pour les acheter individuellement.Le design de l’iMac M4 est globalement identique à celui du modèle précédent, avec les mêmes options de couleurs, même si les tons changent un peu , et une silhouette toujours aussi mince. Cependant, certains aspects de ce design déçoivent, commeAlex Wawro de Tom’s Guide regrette que cet ajustement, présent chez de nombreux concurrents, soit absent de l’iMac, obligeant les utilisateurs à chercher des solutions alternatives pour améliorer leur confort visuel.En matière de connectivité, le modèle quatre ports est équipé de ports Thunderbolt 4, apportant une certaine uniformité que Jason Snell de Six Colors qualifie de bienvenue., déjà présente sur le MacBook Pro et le Mac Mini M4, ce qui pourrait rendre l’iMac moins évolutif à long terme pour les utilisateurs intensifs.En conclusion, l’iMac M4 conserve les qualités de ses prédécesseurs tout en ajoutant des améliorations techniques subtiles qui le rendent plus performant et agréable à utiliser.Néanmoins, pour les possesseurs de modèles M1 ou M3, l’upgrade n’est pas indispensable, surtout en l’absence de fonctionnalités réellement innovantes telles qu’un écran tactile (on peut rêver) ou une meilleure ergonomie.Le verdict des critiques est clair :, mais son prix élevé et le manque de changements radicaux peuvent limiter son attrait. Pour ceux qui recherchent un appareil tout-en-un avec une esthétique soignée et une puissance suffisante pour les tâches du quotidien, il reste une option de choix. Mais ceux qui espéraient une transformation radicale devront sans doute attendre la prochaine itération de ce modèle iconique.