Le nouvel iMac M4 prend en charge les écrans 8K à 120 Hz

Avec cet iMac M4,, mais uniquement sur la version avec GPU 10 cœurs. Il peut aussi prendre en charge deux écrans 6K à 60 Hz. Pour le modèle de base, équipé d’un GPU 8 cœurs, on reste limité à un seul écran externe en 6K à 60 Hz. Ce support 8K/120 Hz propulse même l’iMac au-dessus du Mac Pro ou du MacBook Pro M2 Pro, qui plafonnent à 60 Hz en 8K. Attention, toutefois : la bande passante des ports Thunderbolt pourrait limiter ces performances en conditions réelles, un point qui reste donc à tester.On peut d’ores et déjà imaginer que les prochains Mac M4, qui seront également annoncés dans les heures et jours à venir,, nécessairement liée à la puce M4.Pour l’heure, Le Pro Display XDR , l’écran le plus avancé de la marque, affiche une résolution de 6K à 60 Hz, tout comme le Studio Display en 5K. La compatibilité de l’iMac M4 avec la 8K pourrait être un signe avant-coureur d’un écran nouvelle génération signé Apple, peut-être une version améliorée du Pro Display XDR. On peut rêver, mais il faut bien avouer que de telles performances auraient du sens dans les domaines du graphisme, de la vidéo et de l’ingénierie.Outre cette compatibilité inédite, l’iMac M4 bénéficie d’autres ajouts notables : ce modèle embarque désormais 16 Go de RAM,. La caméra est légèrement améliorée et intègre la fonction Center Stage , qui suit les mouvements de l’utilisateur lors des appels vidéo. Côté esthétique, de nouvelles options de couleur viennent enrichir la gamme, permettant un choix plus varié pour les utilisateurs. Mais nous vous avons déjà raconté tout cela dans cet article publié hier Les précommandes, à partir de 1 499 euros pour le modèle de base. La version dotée du GPU 10 cœurs, compatible 8K/120 Hz, démarre quant à elle à 1 749 euros.