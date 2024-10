Mise à jour de sécurité pour ceux qui ne veulent pas passer à iOS 18 [Sondage]

16 failles de sécurité

cette mise à jour contient d'importants matchs de sécurité et est recommandé à tous les utilisateurs

D'après les petites notes de version, on trouve une phrase laconique :Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Apple , où la firme est plus locace et répertorie. On n'y compte d'ailleurs pas moins de seize matchs apportés, portant notamment sur Safari, Siri, Raccourcis, VoiceOver, etc. A la fin, on trouve quelques remerciements.Enfin, rappelons qu'il y a quelques jours,, et ce, afin d’encourager davantage les recherches sur le calcul en cloud privé. Il inclut désormais des récompenses pour les vulnérabilités qui démontrent une compromission des garanties fondamentales de sécurité et de confidentialité de PCC. Ces nouvelles récompenses vont de maximum 50 000 à 1 000 000 dollars selon la catégorie.Comme d'autres firmes,ditet propose des récompenses en fonction des failles trouvées. Si vous pensez avoir découvert une vulnérabilité de sécurité ou de confidentialité qui affecte les appareils, les logiciels ou les services Apple, il est possible de la signaler directement sur le site web dédié . Toutes ne sont pas éligibles à une prime (et les montants sont bien évidemment différents). La firme met régulièrement à jours ses outils en ligne, la soumission et le suivi de vos rapports afin de faciliter les reports (enfin surtout de les corriger).