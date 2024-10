Netflix veut ses séries partout sur les réseaux sociaux (et se faire une pub gratuite)

A fond sur les réseaux !

de diminuer le budget pub de Netflix

Moments

It’s So Good

Disponibilité

Pour cela, il suffit d'avoir la dernière version de l'application sur son précieux et de lancer un contenu. Ensuite, il faudra juste appuyer sur le petit boutonen bas à gauche de l’écran (aux côtés de l'option de vitesse de lecture). La scène de son choix sera alors automatiquement enregistrée dans l’onglet. De plus, en reprenant la lecture de cet épisode et de ce film, la lecture commencera directement à partir de la scène marquée comme favorite. Mais Netflix va un peu plus loin avec la possibilité de partager des Moments sur Instagram (messages et Stories), WhatsApp, Snapchat, Messenger et d’autres plateformes sociales tout aussi simplement.Enfin, notons que le lancement decoïncide avec une nouvelle campagne mondiale de Netflix intitulée, présentant certains des moments les plus appréciés et mémorables qui ont captivé les fans du monde entier.Disponible uniquement sur mobile,. En revanche, celle n'arrivera que dans les semaines à venir sur Android. Un peu de patience est donc requise pour tous les abonnés avec un iPhone (ou un iPad), cela ne saurait tarder.