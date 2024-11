Netflix va supprimer toute cette catégorie de films

Escape the Undertaker

Une aventure interactive de courte durée

Choose Love

Un désengagement progressif des jeux et de l’interactivité

You vs. Wild: Out Cold

Une stratégie axée sur la diversité des contenus et l’IA

GenAI for Games

surprenantes

Netflix s’était initialement lancé dans les contenus interactifs pour offrir aux utilisateurs une expérience plus engageante, permettant de choisir le déroulement de l’histoire. Après Puss in Book, des titres inspirés de franchises populaires telles que Jurassic World, Boss Baby et Carmen Sandiego ont suivi. Pourtant, malgré l’intérêt initial suscité,. La faible demande et les limites techniques de cette technologie ont conduit Netflix à repenser son approche. La porte-parole Chrissy Kelleher souligne que la technologie, bien qu’utile au départ, est devenue restrictive au vu des nouveaux objectifs de la plateforme.La fin de ces contenus interactifs coïncide avec l’abandon par Netflix de son projet de développement de jeux vidéo à grande échelle.. En effet, Netflix a annoncé fin octobre la dissolution de ce studio sans qu’aucun jeu n’ait été publié. Mike Verdu, ancien responsable des jeux chez Netflix, avait confirmé en début d’année que l’entreprise n’investirait plus dans les titres interactifs.Pour l’avenir, Netflix mise sur une diversification de ses contenus numériques. En plus des jeux mobiles inspirés de ses séries de téléréalité,. Verdu, désormais vice-président de la divisionchez Netflix , considère l’IA comme une technologie pouvant apporter des innovationsdans le domaine vidéoludique. Cela reflète une vision de Netflix pour des expériences de jeu plus rapides à développer et davantage adaptées aux attentes de ses abonnés. À suivre.Quoi qu’il en soit,. Les quelques titres interactifs restants pourraient bien représenter les derniers vestiges de cette expérimentation. Vous aviez testé ce type de films ? Auriez-vous aimé que Netflix aille plus loin sur cette thématique ?