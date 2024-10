Samsung sur le point de laisser tomber les Galaxy ?

Galaxy

Depuis son lancement en 2009, le noma imposé une identité forte à tous les appareils Samsung, des modèles d’entrée de gamme aux smartphones les plus sophistiqués. Mais pour certains analystes,. En supprimant le préfixede ses modèles premium, Samsung pourrait créer une distinction plus nette, un peu comme Renault l’a fait avec DS, séparée de ses autres modèles pour marquer un positionnement plus haut de gamme. Pour la blague on vous remet la pub pour le premier Galaxy S juste en dessous.Le prochain modèle, vraisemblablement baptisé Galaxy S25 Ultra, pourrait être le dernier à arborer le nom. Des rumeurs évoquent un retour de l’appellationou l’adoption d’un suffixe comme, en écho aux iPhone Pro et Pixel Pro., pour quiest perçu comme une marque un peu vieillissante.Au-delà des noms, Samsung pourrait même envisager de réduire ses gammes d’ici 2026. Selon certaines sources, les modèles plus abordables de la série Galaxy S pourraient bientôt tirer leur révérence, Samsung cherchant à. Le Galaxy S24 pourrait donc être l’un des derniers de cette gamme emblématique, laissant place à une offre plus restreinte mais mieux segmentée.Avec ces changements, Samsung chercherait à opérer un repositionnement radical pour s’imposer comme une marque haut de gamme indépendante. En Corée du Sud, le succès des iPhones auprès des jeunes renforce la nécessité pour Samsung de redéfinir sa stratégie.: elle pourrait refaçonner l’image même de la marque et sa place sur le marché mondial.Quel regard portez-vous sur la gamme Galaxy de Samsung ? Vous en avez déjà eu un ? Si oui lequel ? Pensez-vous qu’un changement de nom est une bonne idée ?