Nouveau rappel massif : le début de la fin pour l'AI Pin et Humane

devraient cesser d'utiliser l'accessoire de boîtier de charge qui est fourni avec l'appareil

peut présenter un risque de sécurité incendie

partagera des informations supplémentaires

Par prudence, nous vous demandons aujourd'hui d'arrêter immédiatement d'utiliser le chargeur en raison d'un problème avec certaines bobines de batterie pour l'accessoire.



Après avoir reçu un seul rapport d'un problème de charge lors de l'utilisation d'un câble USB-C tiers et d'une source d'alimentation tierce, nous avons identifié un problème de qualité avec la cellule de batterie fournie par un fournisseur tiers utilisée dans votre accessoire de boîtier de charge.



Notre enquête a déterminé qu'un fournisseur ne répondait plus à nos normes de qualité et qu'il est possible que certaines bobines de batterie fournies par ce fournisseur puissent poser un risque de sécurité incendie. En conséquence, nous avons immédiatement disqualifié ce fournisseur pendant que nous travaillons à identifier un nouveau fournisseur afin d'éviter de tels problèmes et de maintenir nos normes de qualité élevées.

Une succession d'échecs

Après avoir averti les clients de cesser de l'utiliser, Humane rappelle désormais environ 10 500 boîtiers de charge pour son AI Pin. Il s'agirait des exemplaires vendus entre novembre 2023 à mai 2024. A priori, la batterie lithium du boîtier pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie -une occurrence qui n'est pas sans rappeler l'email envoyé en juin aux clients. La note évoque, mais il n'y a eu aucune blessure ou dommage matériel.Cet été, Humane avait envoyé un email aux propriétaires du produit,Apparemment, un seul cas aurait été répertorié.Il semble que. D'après Humane, l'AI Pin, sa batterie et le galet de charge ne sont pas concernés, juste l'adaptateur secteur. Afin de faire passer la pilule, la firme offre deux mois d'abonnement à son service (nécessaire pour utiliser le produit). Pour le moment, elle ne précise pas si elle va envoyer un chargeur de remplacement -un geste commercial qui serait judicieux tout de même- mais qu'elleaprès enquête.. D'après les derniers chiffres, le nombre des retours du produit serait supérieurs au nombre des ventes. Celui-ci est plutôt dramatique : à ce jour et de source interne, le nombre de produits encore entre les mains des clients serait tombé à près de 7 000.En outre,-ce qui en terme de pourcentage n'est pas une réussite commerciale. Globalement, Humane n'aurait enregistré qu'un peu plus de 9 millions de dollars de recette et pour un million de dollars de produits retournésMais le film d'horreur ne s'est pas arrêté là carLes retours seraient donc bon pour la casse, ou le recyclage direct -ce qui va représenter une nouvelle perte sèche ! Avec six ans de développement et plus de 200 millions de dollars investis, il serait donc en lice pour devenir l'un des échecs les plus cuisants de 2024.