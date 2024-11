L’iPhone 14 Plus a un problème : Apple lance un rappel

Un programme de réparation pour l’iPhone 14 Plus

Vous allez pouvoir vérifier votre iPhone sur cette page

Les précédents rappels d’Apple

Apple a donc lancé un programme de réparation pour résoudre un bug affectant la caméra arrière d’un nombre restreint d’iPhone 14 Plus.pour certains appareils fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024. Les utilisateurs peuvent vérifier si leur appareil est éligible en entrant leur numéro de série sur le site d’Apple Pour bénéficier de ce programme, les utilisateurs concernés peuvent choisir entre plusieurs options : se rendre dans un Apple Store, chez un réparateur agréé, ou organiser un envoi par correspondance via le support Apple (ce qui les oblige à avoir un second téléphone en attendant la réparation)., sous réserve, bien sûr, que l’appareil ne présente pas d’autres dommages matériels. Si vous renvoyez un iPhone endommagé, il ne sera pas entièrement réparé. Comme mentionné, ce programme est valable pendant trois ans à compter de la date d’achat initiale de l’iPhone.Apple propose un remboursement aux utilisateurs ayant déjà payé pour une réparation liée à ce problème de caméra arrière.. À noter que ce programme est strictement réservé aux iPhone 14 Plus produits durant la période spécifiée. Les autres modèles de la série, comme l’iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ne sont absolument pas concernés.Ce n’est pas la première fois qu’Apple lance ce type de programme.rencontrés sur ses produits. Par exemple, en 2019, Apple a rappelé certains modèles de MacBook Pro 15 pouces en raison de batteries risquant la surchauffe. En 2016, Apple avait également lancé un rappel pour ses adaptateurs secteur, en raison d’un risque potentiel de choc électrique. Cette initiative concernait plusieurs types de prises vendues avec les Mac et certains produits iOS en Europe et dans d’autres régions.En 2018, un programme de remplacement a aussi été mis en place pour les iPhone X présentant des problèmes d’écran tactile, comme des réponses fantômes ou une inactivité de certaines zones. Plus récemment, Apple a corrigé un défaut audio sur les iPhone 12 et 12 Pro et à offrir un service après-vente rassurant en cas de défaut matériel. D’ailleurs, petite question : avez-vous souvent eu besoin de solliciter le SAV d’Apple ? Comment cela s’est-il passé ? Racontez-nous votre expérience.