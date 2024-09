iPhone 16 Pro : l’écran a un gros problème !

Photo : The Verge (éditée par moi même)

Les premières investigations pointent vers un bug logiciel plutôt qu’un défaut matériel, et c’est une bonne nouvelle., ce qui amène le système à ignorer des gestes pourtant bien intentionnés de la part des utilisateurs. Ce mécanisme, conçu pour éviter les fausses manipulations lorsque la paume touche l’écran, serait mal calibré, rendant la détection des actions difficile, en particulier sur les bords de l’écran.Le design de l’ iPhone 16 Pro , avec ses bordures d’écran particulièrement fines, aggraverait ce problème. Il est en effet plus facile pour les utilisateurs de toucher accidentellement ces zones sensibles., rendant l’interaction avec l’écran encore plus imprécise. Les utilisateurs rapportent également que le problème est plus prononcé près du nouveau bouton, situé sur le côté droit de l’écran. Un simple contact avec cette zone, même léger, peut rendre l’écran inerte pendant quelques secondes. Un problème que je peux moi-même vous confirmer, même s’il est difficile à reproduire.Ce problème devrait pouvoir être résolu par une mise à jour logicielle.. En attendant, on vous conseille d’utiliser une coque pour réduire les risques de contact accidentel avec les bords de l’écran.Ce genre de problème est devenu, on vous en a déjà parlé : utiliser les premières versions des nouveaux logiciels ou OS est parfois un peu risqué , et beaucoup préfèrent attendre que d'autres essuient les plâtres.Cette mini polémique arrive dans un contexte où de très nombreux utilisateurs se plaignent du, un problème qui pourrait lui aussi, peut-être, être compensé par des ajustements logiciels.Une mise à jour corrective devrait donc être déployée sous peu pour résoudre ce bug agaçant. Du moins, on l’espère ! Est-ce que vous avez vous aussi constaté ce type de problème avec votre iPhone 16