Rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom : suite et fin du feuilleton

Un opérateur sous le sapin !

De longues négocations

tout risque d'atteinte à la concurrence lié à l'opération sur les marchés concernés

Elle a également tenu compte de la concurrence exercée principalement par les MNO (principaux opérateurs de téléphonie, ndlr) concurrents de Bouygues Telecom: Orange, SFR et Free

Pour rappel, l'accord prévoit aussi que La Poste garde la maîtrise de la distribution de la marque. Il y aura donc peu de changements visuels, et Bouygues Telecom va bénéficier pour la commercialisation des offres de La Poste Telecom, d’un réseau de distribution fin et dense sur l’ensemble du territoire métropolitain grâce notamment aux bureaux de poste/agence bancaires du groupe La Poste qui continueront à distribuer les offres de téléphonie mobile de La Poste Telecom .

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels,Afin d'acquérir l'objet de ses convoitises avec ses 2,3 millions d’abonnés, l'opérateur a mis 950 millions d’euros sur la table. A titre de comparaison, cela représente plus de 40 fois le résultat d’exploitation de la Poste Mobile en 2023.Mi-janvier, La Poste avait annoncé avoir entamé une réflexion sur l'évolution du capital de sa filiale, entrant en négociations exclusives avec Bouygues en vue d’une cession.Enfin, si l'opération a été autorisée, la vente -elle- n'a toujours pas été concrétisée.Cet été, après plus de cinq mois depuis le début des négociations,, actuellement détenu par le groupe La Poste (à 51 %) et SFR (à 49 %), et ce, pour la bagatelle de 950 millions d'euros. L'autorité a en effet écartéet ne pose aucune condition.