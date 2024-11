Comment utiliser Daze, cette nouvelle messagerie qui veut détrôner Snapchat ?

Un challenger dans la place

une messagerie pas comme les autres

la messagerie pour la génération Z afin qu'elle soit plus amusante, ludique et créative. Tapez rapidement un message et appuyez sur envoyer, ou faites glisser le message n'importe où dans la discussion. Publiez des autocollants/gifs de type mème, envoyez des photos décontractées, faites un dessin, etc. Dites ce que vous voulez, comme vous le souhaitez

Comment cela fonctionne ?

Daze - Freeform Chat Marble Media Inc Télécharger

Sortie ce lundi 4 novembre, Daze - Freeform Chat va essayer de faire sa place dans le segment assez fourni des messageries instantanées avec un objectif bien particulier. Créée par un entrepreneur américain,Avec une petite icône en forme de nuage, elle se dit être, avec une différence à la clé :. Il ne s'agit plus de messages écrits dans une même police ou tout en noir, avec des réactions toutes prêtes ou des émojis classiques jugés trop ringard (le consortium Unicode appréciera).Ainsi, le but affiché de Daze est bien de réinventerAlors que ses vidéos totalisaient quelques milliers de vues, les dernières ont largement dépassés le million, voire même plus de 8 millions de vues pour la dernière. On notera, dans une moindre mesure, un certains engouement sur le compte Instagram Une fois l'application téléchargée,: date de naissance, numéro de téléphone (c'est gratuit mais c une messagerie, elle va donc passer par votre 06/07), nom / prénom, photo (ou n'importe quelle image). Puis arrivent les modifications au niveau de l'interface : couleur de la bulle et type de police.Enfin un avertissement pour les notifications, et l'accès au répertoire. Vous pourrez alors tous les sélectionner ou seulement certains d'entre eux, voire y revenir plus tard. Bref c'est un peu long tout de même...Au niveau des messages, on peut doncLe message peut scintiller, exploser, s'animer avec d'autres mots (ça ressemble quand même fortement aux nouvelles options d'écriture de Message). Le but est donc de faire preuve de créativité pour se démarquer. On peut aussi envoyer des vidéos (les modifier), les transformer en une sorte de gif, récupérer des images, crayonner dessus, rajouter des stickers.qui se charge de s’affranchir totalement des très classiques bulles des autres apps de messagerie, pour faire danser un pizzaiolo, voire placer des lettres n’importe où sur l’écran selon son bon vouloir.En définitive, il y a beaucoup de personnalisation mais c'est nettement plus long. Il reste à savoir si les plus jeunes trouveront cela stylé ou s'ils perdront patience rapidement.