Votre iPhone devient une flûte ou un saxo grâce à ce petit bidule génial

Le Zefiro, conçu par la startup italienne Artinoise, est donc un nouveau contrôleur MIDI en USB-C qui permet de transformer les smartphones en véritables instruments de musique. Ce dispositif compact se connecte à la prise USB-C de tout appareil compatible, comme les smartphones et ordinateurs., imitant aussi bien que possible des instruments comme la flûte ou le saxophone. Grâce à des capteurs de pression et de souffle, le Zefiro interprète l’intensité du souffle pour moduler le son, et offre, dans une certaine mesure une expérience proche des instruments traditionnels.La technologie du Zefiro s’inspire des(EWIs), qui permettent de produire des sons électroniques en imitant des instruments acoustiques. Contrairement aux modèles plus imposants et onéreux de contrôleurs MIDI, le Zefiro est compact et abordable.. La version Pro, vendue à 39 €, inclut un accéléromètre pour des effets sonores encore plus nuancés. Avec son prix de lancement accessible via une campagne Kickstarter, Artinoise espère démocratiser les contrôleurs MIDI pour les musiciens amateurs et les curieux de la création musicale numérique.L’application mobile du Zefiro, compatible avec iOS et Android, propose plusieurs fonctionnalités pour enrichir l’expérience musicale. En plus de la personnalisation des touches et des notes,, des bois aux cuivres. Elle intègre également des fonctions d’enregistrement et des pistes d’accompagnement, pour permettre de créer et de partager vos performances musicales (on a hâte de voir ça). Pour les utilisateurs plus doués, le Zefiro est également compatible avec des logiciels de production musicale, commeet, ce qui permet de l’utiliser comme un contrôleur MIDI standard pour des compositions un peu plus poussées.Outre l’aspect musical, le Zefiro intègre aussi des fonctionnalités axées sur la santé. Artinoise a intégré des exercices de respiration dans l’application, faisant du Zefiro un outil pour réduire le stress., qui peuvent personnaliser la pression requise. L’entreprise envisage aussi de rendre la technologie du Zefiro open source, pour laisser ouvert la possibilité de développer des applications d’accessibilité, comme la commande d’appareils domotiques par le souffle. Vous pouvez participer à la campagne Kickstarter en cliquant ici , la livraison est espérée en février 2025.