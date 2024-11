WTF : Mark Zuckerberg reprend la chanson “Get Low” avec T-Pain

Get Low

Pour célébrer l’anniversaire de sa première rencontre avec Priscilla Chan, Mark Zuckerberg a donc choisi d’enregistrer une reprise de, célèbre morceau de Lil Jon et The East Side Boyz. Ce choix de chanson n’est pas anodin :. Pour l’occasion, Zuckerberg s’est associé à T-Pain pour une version acoustique, postée sur Instagram, qui redonne au morceau une nouvelle dimension, bien éloignée de ses origines. Ce clin d’œil musical veut rappeller avec humour les débuts de leur couple et s’amuse des paroles plutôt crues de la chanson originale.Dans sa publication, Zuckerberg s’amuse en qualifiantde, non sans ironie, en référence aux paroles plutôt explicites du morceau., et tant mieux. Le contraste entre le style initial du morceau et cette interprétation adoucie donne un résultat plutôt inattendu. Zuckerberg s’en sort assez bien, même s’il faut admettre que l’autotune a clairement été réglé au max, et ça s’entend.Ce n’est pas la première fois que Zuckerberg cherche à alléger son image publique, souvent jugée trop froide et sérieuse.. L’association avec T-Pain ne tombe pas du ciel non plus : le rappeur avait offert une chaîne personnalisée à Zuckerberg il y a quelque temps, un geste amical que Zuckerberg n’a pas hésité à partager sur ses réseaux sociaux. Cette reprise devient donc renforcer cette tentative de reconversion d’image.Les bénéfices générés par les écoutes du morceau seront reversés à l’association, dédiée à l’éducation musicale.. Par contre je ne suis pas totalement convaincu que ce single soit beaucoup écouté, ça n’est vraiment pas le morceau de l’année ! À l'heure où j'écris ces lignes le titre n'est pas disponible sur Apple Music