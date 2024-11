L’app Google Gemini est disponible sur iPhone

Un lancement mondial en cours

Gemini Live et Dynamic Island : un point bonus pour iOS

Ouf, tout va bien

Un concurrent direct de ChatGPT

Après un lancement en avant-première aux Philippines, l’application Gemini est maintenant disponible dans plusieurs pays, incluant la France . Les utilisateurs d’iPhone peuvent ainsi télécharger gratuitement l’application et bénéficier d’un accès direct au chatbot de Google , sans passer par l’application Google, comme c’était le cas auparavant.L’application Gemini propose un ensemble de fonctionnalités déjà présentes sur Android, incluant la messagerie écrite, les réponses aux requêtes en texte ou en audio, et des intégrations aux services Google via Gemini Live.En revanche, contrairement à Siri, Gemini ne s’intègre pas dans l’écosystème iOS, et les utilisateurs doivent ouvrir manuellement l’application pour interagir avec l’assistant.Une des nouveautés principales est la possibilité d’utiliser Gemini Live sur iOS.Cette particularité exploite la Dynamic Island et l’écran verrouillé de l’iPhone, et permet un accès rapide pour gérer les interactions avec l’assistant. Par contre, Google n’a pas encore intégré les raccourcis iOS, une option qui aurait permis aux utilisateurs de démarrer une conversation avec Gemini depuis le centre de contrôle.Avec Gemini, Google cherche à concurrencer directement ChatGPT , particulièrement populaire sur iOS.Hélas, Google n’a pas encore conçu de version dédiée pour les iPads, mais cela pourrait suivre rapidement. Le lancement de cette application est une étape importante pour Google, qui espère capter des parts de marché dans le domaine des intelligences artificielles conversationnelles sur les plateformes Apple.Et vous, est-ce que vous utilisez des applications de type ChatBot sur votre smartphone ?