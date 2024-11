L'IA Gemini n'arriverait pas sur l'iPhone avant l'année prochaine

Petit rappel

Une IA tierce sur l'iPhone

D'autres améliorations futures comprennent une intégration avec Google Gemini. Mais Apple donnera probablement à OpenAI une belle fenêtre d'exclusivité, d'autant plus qu'elle ne paie pas exactement pour la technologie. Je ne m'attendrais donc pas à ce que le chatbot Gemini arrive dans iOS avant l'année prochaine.

Lors de la WWDC 2024,: d'un côté, l'arrivée d'Apple Intelligence (l'IA maison de la firme) et de l'autre, l'intégration ChatGPT. En effet, si l'utilisateur n'est pas satisfait par les services d'Apple Intelligence, il pourra toujours demander à Siri de passer par ChatGPT !Le partenariat avec OpenAI a donc été officialisé -bien que les conditions n'en soient pas connues. Le bot conversationnel reposera d'ailleurs sur(dans sa version gratuite, mais il se pourrait qu'il y ait quelques limitations). Siri demandera l'autorisation de partager vos photos, PDF, mails, notes avec ChatGPT.Les utilisateurs qui opteront pour la version gratuite de ChatGPT pourront le faire sans soucis de confidentialité. Les demandes ne sont pas enregistrées et les données utilisateur ne sont pas enregistrées. Enfin tout à la fin,, disponible en décembre. Cela marque une première étape majeure vers l’adoption des bots conversationnels dans l’écosystème Apple. Selon Mark Gurman, la firme californienne offrirait d'ailleurs à OpenAI une période d’exclusivité dans le cadre de leur partenariat mystère.. Pour autant,En attendant cette intégration, Google a lancé une application de Gemini sur l’iPhone , permettant aux utilisateurs d’iOS d’accéder directement à l’IA de Google dès maintenant.Dans tous les cas, Apple semble avancer prudemment. Elle testerait peut-être l'accueil de ChatGPT auprès de ses utilisateurs avant d’ouvrir son écosystème à d’autres acteurs. Ce délai lui permettrait également de peaufiner l’intégration de sa propre IA générative, garantissant sa politique en matière de confidentialité et d’optimisation logicielle.