Mollie déploie Tap To Pay sur l'iPhone en France

200 000 clients en Europe

« Nous sommes ravis de lancer Tap to Pay sur iPhone, permettant ainsi aux entreprises d’offrir plus de choix et de flexibilité à leurs clients tout en simplifiant l’expérience de paiement. » Koen Köppen, CEO de Mollie

En pratique, comment cela va se passer ?

Caractéristiques principales pour les clients de Mollie utilisant Tap to Pay sur iPhone :



● Activation fluide : disponible instantanément depuis l'application Mollie d’un iPhone XS ou modèle ultérieur, fonctionnant sur la dernière version d’iOS.

● Pas de matériel supplémentaire requis : aucun achat, installation ou gestion de lecteurs de cartes dédiés n'est nécessaire.

● Facilité du sans contact : accepter les paiements sans contact directement sur un iPhone, y compris les cartes de débit et de crédit, ainsi qu’Apple Pay et autres portefeuilles numériques.

● Sécurité renforcée : des mesures de sécurité avancées sont intégrées, garantissant que toutes les transactions sont sûres et protégées.

Rappelons que cette solution permet aux entreprises, sans nécessiter de matériel supplémentaire, grâce à l’application Mollie . Plus pratique (surtout quand on n'a pas pris son portefeuille), tout aussi sécurisé, son utilisation s'est développée avec le Covid et permet de transformer ce produit mythique en terminal de paiement.Avec Tap to Pay sur iPhone, au moment du passage en caisse, le commerçant devra juste demander de(sa carte ou un autre iPhone) de l’iPhone, et la transaction s'effectuera en toute sécurité grâce à la technologie NFC. Tap to Pay sur iPhone inclut égalementPour payer, les clients pourront utiliser leur carte bancaire, mais aussi un autre iPhone grâce à la puce NFC (avec sa carte bien gardé dans Wallet) ou encore avec leur Apple Watch.-un organisme bancaire (car Apple ne va pas intervenir dans le circuit de l'argent). Il va s'agir des mêmes établissements qui proposent également des terminaux. Ainsi les commerçants possédant un iPhone et clients d'un établissement proposant le service n’auront qu’à télécharger une application iOS partenaire depuis leur smartphone pour encaisser la clientèle en remplacement ou en complément d’un terminal.