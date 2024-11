Pour les Américains, la taille compte-t-elle vraiment ? Enfin, celle de l'iPhone...

Quatre tailles !

Selon le CIRP, au début, Apple se posait la question de savoir si les acheteurs de smartphones accepteraient un téléphone qui ne rentrait pas dans leur poche, ou s'ils l'adopteraient et finiraient par rejeter les téléphones plus petits. Rétrospectivement, les téléphones plus grands ont gagné, en partie parce que les avancées technologiques et de conception ont permis à Apple (et à ses concurrents) de proposer un écran plus grand sur un corps de téléphone relativement plus petit .

Un iPhone costaud !

Si à l’origine, on ne trouvait qu’un seul modèle d'iPhone, Apple a changé la donne à partir de l’iPhone 6 (avec l’iPhone 6 Plus) en proposant deux tailles d’écran. Depuis, cette année, la gamme iPhone 16 est même déclinée en: 6,1, 6,3, 6,7 et 6,9 pouces.Ainsi, dans l'ensemble, et après avoir examiné toutes les gammes,. L'iPhone Pro Max, avec un positionnement haut de gamme et son écran plus grand, se retrouve à la deuxième place avec 26 %, suivi de l'iPhone Pro avec 19 %. Enfin, l'iPhone Plus, bien qu’il soit le moins populaire, détient une part significative de marché avec 13 %.Le CIRP note enfin une bascule lors de la présentation de l'iPhone Plus qui a remplacé le mini. Le Plus semble avoir en effet gagné quelques parts au détriment du modèle de base. Finalement, les modèles Pro ont également eu une incidence non négligeable sur le prix de vente moyen (nécessairement plus élevé) et sur les marges brutes des iPhone, dans les résultats de la société.. Pour ce trimestre, il pèse à peine moins de la moitié des recettes (soit 48,69 % du CA global), mais reste assez fort pour ce trimestre médian d’ordinaire assez bas.A ce jour et avant la gamme iPhone 16,, et ce, sur un large éventail de prix allant de 529 euros pour l'iPhone SE en 64Go (contre 559 euros l’année dernière) à 1979 euros pour l’iPhone 15 Pro Max 1To (contre 2 129 euros l’année dernière pour l'iPhone 14 Pro Max 1To ).L’arrive décalée de l’IA et le peu de nouveautés matérielles entre 2023 et 2024 pourrait donc bien booster davantage les ventes d’iPhone cette année. Il restera à attendre le prochain trimestre pour voir si Noël a sauvé l’iPhone ou pas !