Les bordures du Samsung Galaxy S25 Ultra seraient encore plus fines que sur l’iPhone 16 Pro

Des bordures presque invisibles

Les iPhone 16 Pro ont déjà des bordures particulières fines

Une palette de couleurs sobres mais variée

Titanium Silverblue : un dos bleu clair avec un cadre argenté légèrement bleuté.

Titanium Black : un dos noir avec un cadre argenté.

Titanium White : un dos blanc et un cadre argenté clair.

Titanium Gray : un dos gris avec une nuance dorée, assorti à un cadre argenté.

Samsung S24 Ultra

Ce qu’on sait des performances

Une annonce attendue en janvier

D’après le leaker Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra pourrait établir un nouveau record en matière de bordures d’écran. Avec une épaisseur estimée à environ un millimètre,Ces dimensions donneraient au S25 Ultra un aspect épuré et compact, malgré un écran de 6,9 pouces. Ce choix pourrait permettre à Samsung de conserver des dimensions similaires à celles du Galaxy S24 Ultra, tout en maximisant l’espace d’affichage.Quatre options de couleurs pour le Galaxy S25 Ultra ont également fuité :On ne sait pas encore si ces finitions seront disponibles pour tous les marchés ou réservées à des éditions exclusives vendues uniquement sur le site de Samsung, comme c’est parfois le cas.Quelques fuites ont aussi été diffusées concernant les performances de l’appareil. Les rumeurs évoquent un appareil photo principal de 200 MP, un processeur Snapdragon 8 Elite, et une batterie de grande capacité.Le lancement officiel de la gamme Galaxy S25 est prévu pour le 22 janvier, avec des précommandes qui pourraient débuter dans la foulée.